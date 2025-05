Conti in rosso, il CdA non regge: commissariata la Casa di riposo di Seniga

Dopo i guai sui conti in rosso l'Ats commissaria la RSA di Seniga: decaduto il CdA e il presidente Gianni Filiberti. ll caso era scoppiato poco prima di Natale: la Casa di Riposo di Seniga versava in gravi problemi finanziari.

Rsa commissariata a Seniga

Tanto il lavoro in questi mesi del Consiglio d'Amministrazione e del presidente Gianni Filiberti che hanno provato a trovare una strada per risolvere l'impasse economico che purtroppo rimane grave. Proprio per questo Regione Lombardia ha commissariato nei giorni scorsi l'Rsa gestita dalla Fondazione Nobile Annibale Maggi Via Onlus provvedendo alla nomina di un commissario speciale. Le ragioni sono il permanere della tensione finanziaria e l'incertezza significativa sulla continuità aziendale, stando a quanto si legge sulla delibera del direttore generale di ATS Brescia che ha per questo motivo sciolto il Consiglio d'Amministrazione. La dottoressa Chiara Segala è la commissaria incaricata di gestire i prossimi mesi, e auspicabilmente trovare una quadra per risanare i conti. Resta ad oggi garantita la continuità dell' attività, sia per i dipendenti che gli ospiti della struttura del piccolo paese della Bassa