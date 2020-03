Coronavirus: contagi in aumento e due decessi, Maffoni convoca una Giunta straordinaria

Contagi da Coronavirus in aumento e due decessi, il sindaco Gianpietro Maffoni ha convocato una Giunta straordinaria fissata per domattina.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale, della maggioranza e anche delle opposizioni sono profondamente rammaricato per i due decessi avvenuti quest’oggi che hanno sconvolto l’intera comunità – ha dichiarato il primo cittadino – Come purtroppo prevedibile il numero dei contagiati è aumentato nelle ultime ore ed il rischio concreto che i numeri non siano definitivi c’è. Come detto sin dall’inizio la priorità è la salute di tutti i cittadini orceani indipendentemente dall’età o dallo stato fisico pregresso. Pertanto, coordinandomi con la Prefettura e l’ATS, ho deciso di disporre dalle prossime ore ulteriori misure restrittive affinché il contagio venga bloccato. Questa è la nostra priorità. Domattina convocherò una Giunta Urgente ed attuerò una serie di provvedimenti con effetto immediato che potranno risultare impopolari o difficili da accettare ma che sono necessari e doverosi. Assicuro sin d’ora che nulla sarà lasciato al caso e che verranno valutate le conseguenze di ogni singolo provvedimento”.

Questo il comunicato stampa del sindaco Maffoni di questa sera, che aggiornerà gli orceani sui provvedimenti che ha intenzione di prendere.

