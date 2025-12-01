L'attività si è svolta nelle ore serali e notturne da parte delle pattuglie: queste ultime hanno operato anche in forma congiunta nel territorio comunale per due fine settimana consecutivi

Consumo di droga e guida in stato di ebbrezza: 13 patenti ritirate, 2 i soggetti segnalati.

La Polizia Locale di Rezzato ha rafforzato i controlli notturni per contrastare il consumo di droga e la guida in stato di ebbrezza: sono state in tutto ritirate 13 patenti di guida, 2 i soggetti segnalati. Gli agenti del Comando Polizia Locale di Rezzato hanno partecipato al servzio Smart – Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio, organizzato da Regione Lombardia e promosso al fine di contrastare le stragi del fine settimana sulle nostre strade.

L’attività si è svolta nelle ore serali e notturne da parte delle pattuglie: queste ultime hanno operato anche in forma congiunta nel territorio comunale per due fine settimana consecutivi.

I numeri

Sono stati in tutto 13 i conducenti che si sono visti ritirare la patente di guida in quanto sorpresi a guidare con un tasso alcolemico oltre il consentito oppure perché sotto l’effetto di droga. Due, inoltre, i soggetti segnalati alla Prefettura di Brescia sorpresi a consumare sostanze stupefacenti, la droga è stata poi sequestrata. Un soggetto è stato posi sanzionato per ubriachezza molesta.