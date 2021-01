Somministra bevande all’interno del locale, bar chiuso per 5 giorni

Continuano i controlli delle Forze dell’Ordine per vigilare sul rispetto delle norme del Dpcm. Dopo la chiusura di due esercizi a Offlaga, il provvedimento è stato attuato anche per un’attività di Gambara sopresa a violare le disposizione anticovd

Consumano all’interno del locale, bar chiuso per 5 giorni

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Gambara, a seguito un controllo, hanno disposto la chiusera per 5 giorni un bar poiché il titolare aveva somministrato bevande all’interno dell’esercizio in spregio della vigente normativa per il contenimento del Covid.19, che prevede per le attività dell’ambito solo l’asporto o la consegna a domicilio.

Trattandosi di una violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata a 800 euro.