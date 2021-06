L'iniziativa è nata dalla sinergia tra l'istituto comprensivo di Travagliato e la onlus "Il Vomere".

Consegnate oltre 100 borracce a scuola per sensibilizzare sull'economia circolare

Un regalo di valore. Doppio.

Questa mattina, in occasione dell’ultimo giorno di scuola, alcuni ragazzi della cooperativa "Il Vomere" accompagnati dagli educatori hanno omaggiato gli studenti delle classi terze con borracce artistiche realizzate da loro.

Un augurio per gli imminenti esami di Stato secondaria di primo grado ma anche un gesto simbolico per "passare il testimone" e spiegare come le giovani generazioni possano fare la differenza nel rispetto del pianeta.

All'evento erano presenti il dirigente scolastico Emanuele D'Adamo, il coordinatore delle attività della onlus Luca Gorlani, l'amministratore e il direttore della municipalizzata Ast.

Le oltre 100 borracce sono state dipinte a mano dai ragazzi che partecipano ai servizi del C.D.D. e dello S.F.A., supportati dall'artista Tony Sinardi.