Consegnate le benemerenze civiche a Ospitaletto: i nomi dei premiati

Il Comune di Ospitaletto ha assegnato anche quest’anno, per l’ottava edizione, la Medaglia d’oro al merito con la riproduzione di un’opera dell’artista Domenico Ghidoni al fine di riconoscere l’esempio di tutti coloro che attraverso la loro attività hanno giovato alla comunità.

I riconoscimenti sono stati affidati a chi si è distinto con opere concrete nel campo della solidarietà, delle scienze, della cultura, del lavoro, dell’impresa, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico.

Le onorificenze sono state conferite questa mattina dal sindaco Giovanni Battista Sarnico, in una solenne cerimonia che si è tenuta all’interno del Palazzetto dello Sport di via X Giornate.

La manifestazione, date le circostante, si è svolta in forma ristretta e contingentata, nel rispetto delle norme anticovid, con la sola presenza delle autorità, dei famigliari e dei premiati.

Non è mancata, però, una corale partecipazione da parte della cittadinanza, che ha potuto assistere alle premiazioni attraverso una diretta trasmessa sulla pagina Facebook del Comune.

I premiati

Un riconoscimento speciale, in un anno così difficile da dimenticare, è andato alla memoria dei due fratelli Ferruccio e Valter Conti, a Sirio Esti per la categoria Sport e ad

Armida Scolari per la Cultura.

Novità per questa edizione, ai cittadini premiati si aggiungono per Meriti civici tre associazioni locali per l’impegno profuso durante il 2020, per la solidarietà e le azioni a favore di cittadini e territorio durante il lockdown e la pandemia.

Si tratta del Gruppo Alpini, la Croce Verde e la Protezione Civile di Ospitaletto.

Per il sindaco Sarnico: “Questo periodo difficile che ha vissuto la nostra comunità deve lasciarci qualcosa: non possiamo dimenticare, vogliamo tornare alla normalità e lo vogliamo fare raccogliendo l’esempio di straordinario impegno dei tanti volontari che nelle associazioni del territorio si sono messi al servizio degli altri con azioni che meritano quest’anno una menzione particolare e il riconoscimento della Medaglia d’Oro 2020 proprio per i grandi meriti civici espressi, che si uniscono ai benemeriti del 2020, figure straordinarie che rappresentano il meglio dello sport, della cultura e della solidarietà, da cui trarne esempio”.