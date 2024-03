Conferito un attestato di benemerenza alle associazioni di volontariato e ai professionisti medici

Associazioni sotto i riflettori per volere dell’Amministrazione comunale. A pandemia finita, arriva il momento di dire grazie. Ecco quanto avvenuto, sabato scorso, 23 marzo, presso la sala consiliare di Palazzo Bocca, sede del Comune di Capriano del Colle.

Conferito un attestato di benemerenza alle associazioni di volontariato

Il sindaco Stefano Sala e l’Amministrazione comunale hanno voluto conferire un attestato di benemerenza alle associazioni di volontariato locali e ai professionisti medici e paramedici che, durante il periodo della Pandemia da covid-19, si sono adoperati in modo straordinario per aiutare i cittadini caprianesi. La cerimonia è stata presieduta dal primo cittadino alla presenza di autorità civili e religiose, tra loro l’onorevole Simona Bordonali e l'onorevole Cristina Almici, l'assessore regionale Simona Tironi, l'assessore regionale Giorgio Maione e il consigliere regionale Floriano Massardi, il consigliere provinciale, nonché sindaco di Torbole Casaglia, Roberta Sisti.

Le motivazioni

Le motivazioni per le quali è stato assegnato il conferimento istituzionale sono state proclamate dalla presidente della Pro Loco, professoressa Lara Settura, e citavano «per l’abnegazione e l’encomiabile spirito di servizio con cui ha sostenuto i cittadini fragili e soccorso quelli malati, mettendo a disposizione della nostra collettività la propria straordinaria professionalità. Sempre in prima linea nel contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19». Non solo. Per l’occasione Sala ha consegnato altresì le chiavi della nuova sede Avis alla presidente della sezione locale Luisa Osio, «dopo tantissimi anni anche gli avisini e le avisine avranno un luogo spazioso per potersi riunire e per organizzare incontri di formazione ed informazione per i cittadini».

I ringraziamenti

La chiusura della cerimonia è stata affidata all'assessore con delega allo Sport, Tempo libero, Associazionismo, Politiche giovanili e Protezione Civile, Alberto Zambelli.

L’Amministrazione comunale vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia.