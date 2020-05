Concorso truccato? «Non ho commesso nulla, sono dispiaciuta ma fiduciosa»

Basma Bouzid: «Non ho commesso nulla, sono dispiaciuta ma fiduciosa».

Basma Bouzid si difende

Era entrata in servizio a Bagnolo Mella come comandante della Polizia locale lo scorso gennaio, dopo che il Tribunale ordinario le aveva dato ragione facendo scattare l’assunzione da parte del Comune.

Adesso la situazione, lavorativamente parlando, sembra di nuovo capovolgersi: per Basma Bouzid è arrivata un’ordinanza di obbligo di dimora, anche se lei non vuole smettere di battagliare.

“Credo fortemente nella giustizia, sono serena e tranquilla – ha spiegato la Bouzid – L’unica certezza che ho è quella di non aver commesso nulla. Quindi sono serena. Dispiaciuta, ma fiduciosa”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 1 maggio.

