“Concorso truccato” a Bagnolo, udienza fissata per l’11 novembre

“Concorso truccato” a Bagnolo Mella, udienza fissata per l’11 novembre.

E’ stata fissata per il prossimo 11 novembre l’udienza preliminare per la vicenda legata al presunto “Concorso truccato” per far ottenere il posto di comandante della Polizia Locale di Bagnolo a Basma Bouzid. Tra le sei persone coinvolte, oltre alla 40enne di origini tunisine, anche il sindaco Cristina Almici e insieme a lei l’ex presidente della commissione Giampaolo Brozzi e i tre membri della commissione, Massimo Cozzo, Fabio Ferrari e Laura Montani per i quali sono contestati, a vario titolo, i reati di abuso d’ufficio, falsa attestazione e falsità ideologica.