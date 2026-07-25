Conclusi i lavori del nuovo asilo nido: dal 1 settembre 36 posti in più

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ala nord dell’asilo nido di via Palazzo. L’Amministrazione comunale ha fissato l’inaugurazione della nuova struttura per sabato 29 agosto, mentre l’apertura ai bambini è prevista lunedì 1° settembre, in coincidenza con l’avvio del nuovo anno educativo. L’intervento consentirà di aumentare la ricettività del servizio con 36 nuovi posti, una risposta concreta alla crescente domanda di asili nido registrata negli ultimi anni. L’investimento complessivo ammonta a 1,478 milioni di euro. Di questi, 720 mila euro provengono dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai quali si aggiungono 200 mila euro di contributo del GSE. La quota inizialmente a carico del Comune, pari a circa 500 mila euro, si è ulteriormente ridotta grazie al ribasso del 16% offerto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto, portando l’esborso effettivo dell’ente a circa 350 mila euro.

Le parole degli amministratori

«Le famiglie della nostra comunità avranno a disposizione 36 posti in più – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Delia Bresciani – e sappiamo quanto questo sia importante in un momento in cui le richieste continuano ad aumentare. Il collaudo della struttura è stato effettuato e stanno proseguendo gli ultimi adempimenti autorizzativi. Sono inoltre in corso le selezioni del personale educativo e il bando per l’acquisto degli arredi. Grazie alle quattro nuove sezioni potremo offrire un servizio ancora più adeguato alle esigenze dei genitori che lavorano, garantendo ai bambini un ambiente sicuro e di qualità». L’assessore ha inoltre rivolto un ringraziamento agli uffici comunali che hanno seguito il progetto, in particolare all’area Edilizia e all’area Servizi sociali – con i rispettivi responsabili l’architetto Fabio Gavazzi e la dottoressa Nicoletta Perani – per il lavoro svolto durante tutte le fasi dell’intervento.

Soddisfatto anche il vicesindaco e assessore all’Edilizia scolastica Giovanni Cazzavacca, che evidenzia come l’opera rientri in un più ampio piano di investimenti dedicati alle strutture scolastiche cittadine. «Stiamo investendo con decisione negli edifici destinati alle future generazioni – afferma –. Mentre prosegue il cantiere della nuova scuola primaria, siamo ormai giunti al traguardo anche con l’ampliamento dell’asilo nido. I lavori si sono svolti rispettando i tempi previsti e senza particolari criticità. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati sia dal punto di vista operativo sia sotto il profilo economico – conclude Cazzavacca – riuscendo a realizzare un’opera importante senza compromettere l’equilibrio delle casse comunali».

Per il sindaco Federico Casali, il nuovo asilo rappresenta una risposta concreta ai bisogni delle famiglie ghedesi: «Anche a Ghedi la richiesta di posti nei nidi è in costante crescita. Abbiamo lavorato per reperire le risorse necessarie e trasformare questo progetto in realtà. Ora attendiamo con soddisfazione l’inaugurazione e, soprattutto, il momento in cui i bambini potranno entrare nei nuovi spazi. Sarà una giornata di festa per tutta la comunità». Con l’apertura della nuova ala, il Comune rafforza così l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, puntando a sostenere le famiglie e a rispondere a una domanda sempre più elevata di posti nei nidi comunali.