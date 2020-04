Conclusi i lavori alla scuola Pedersoli di Chiari

Nonostante il periodo difficile, anche i lucernari sono rifatti. Un intervento che segue e conclude quanto già avviato e realizzato con i lavori per la riqualificazione energetica. Sono queste le due importanti opere che hanno interessato la scuola materna Pedersoli, le quali si sono chiuse nei giorni scorsi.

Conclusi i lavori alla scuola Pedersoli

In effetti, i lavori di rifacimento dei lucernari – per una spesa di poco meno di 19mila euro – hanno rappresentato la seconda fase di un’opera globale di riqualificazione energetica della scuola iniziata a fine ottobre 2019 con la realizzazione della coibentazione termica dell’intero solaio di copertura (lavori già anch’essi conclusi).

Queste opere andranno a impattare notevolmente e positivamente sul fabbisogno energetico della scuola e sul Bilancio comunale. Infatti, la coibentazione della copertura (ovvero, l’isolamento del tetto) porterà le necessità energetiche della scuola ad abbassarsi del 46 percento. E se durante il periodo natalizio sono sostituiti tutti i serramenti della bussola d’ingresso, ora con la realizzazione dei lucernari anche la questione dell’illuminazione è stata decisamente migliorata.

Non solo. I lavori sono stati a costo zero per il Comune. Infatti, il progetto è interamente finanziato con fondi statali che il Comune di Chiari ha ottenuto a fondo perduto dal Governo (in riferimento al Decreto Crescita): i contributi per la città – ovvero 90mila euro – hanno coperto in toto i lavori alla Pedersoli, permettendo così al Comune di effettuare questa riqualificazione senza incidere sui propri fondi di Bilancio.

«Nonostante il grave periodo che stiamo vivendo, continuiamo al meglio delle nostre capacità sulla strada che abbiamo intrapreso già nello scorso mandato: ovvero, quella di proiettare Chiari nel futuro grazie in primis alle sue scuole e agli studenti e alle studentesse che le vivranno – ha commentato con soddisfazione il sindaco Massimo Vizzardi – Anche la Pedersoli si inserisce nel grande piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica della nostra città, andando allo stesso tempo a aiutare l’ambiente, altro tema a noi molto caro, grazie alla diminuzione dell’impatto ambientale dell’edificio stesso. Anche se ora gli studenti non possono godere nell’immediato di queste migliorie, presto torneranno nelle aule e noi saremo pronti ad accoglierli nel migliore dei modi. Per ora, a tutti loro va il nostro augurio che possano vivere il più serenamente possibile questi momenti».

