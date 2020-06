Concesso ai bar di Dello l’ampliamento dei plateatici.

Ampliamento dei plateatici

Il Comune di Dello si conferma vicino ai propri cittadini: sono infatti diverse le iniziative alle quali sta pensando l’Amministrazione comunale e in tal senso la prima mossa è stata quella della concessione ai bar dell’ampliamento dei plateatici.

«Grazie al Decreto rilancio e confermando la promessa fatta in campagna elettorale, siamo vicini ai commercianti – ha spiegato il sindaco Riccardo Canini – Iniziamo dalla concessione ai bar dell’ampliamento dei plateatici: cominciamo da qui per proseguire con altre iniziative che sono in fase di studio e che possano aiutare i nostri commercianti in questo periodo difficile. Come sempre si accettano suggerimenti».

Questo è un ulteriore passo importante, ma precisando che le regole andranno comunque rispettate.

«Invito tutti a rispettare le regole, soprattutto quelle legate al distanziamento interpersonale, per permettere alle attività di rimanere aperte senza difficoltà e poterne godere appieno. Fare festa è un diritto, ma per avere diritti ci sono regole da rispettare».