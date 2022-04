erbusco

In una nota ha elencato le criticità dell'opera suggerendo di cambiare location o ridimensionare l'opera. Esultano gli ambientalisti

La Regione Lombardia frena il progetto della Concert Hall. In una nota inviata al sindaco di Erbusco e alla società Moretti ha elencato tutte le criticità che ruotano attorno alla realizzazione del progetto invitando gli interessati a valutare la scelta di un altra location per la costruzione del grande spazio culturale o a rivalutare la portata del progetto che, in ogni caso, non potrà essere escluso da Vas, adeguate compensazione e da perequazione territoriale per l'inevitabile impatto che avrà sui territorio.

Concert Hall, Regione frena il progetto: "Valutate un'altra location...

Il progetto non si sposa con l'attuale PTRA e non presenta le caratteristiche per essere classificato di interesse pubblico o generale. Queste le prime criticità avanzate da Regione Lombardia nella nota firmata dal vice segretario generale Pier Attilio Superti.

"Seguendo infatti questa logica, qualunque iniziativa imprenditoriale ben strutturata, in grado di produrre occupazione e creare flussi di visitatori o utenti dovrebbe essere considerata come iniziativa di interesse pubblico, mentre il valore pubblico si misura come incremento del complessivo benessere (economico, sociale, ambientale, paesaggistico, culturale) della comunità - si legge nel documento - Di conseguenza non può essere eluso l'oggettivo consumo di suolo nell'intervento proposto (il progetto si colloca su suolo libero e si scontra con le politiche del Ptra che mirano invece a promuovere interventi di rigenerazione urbana e territoriale), l'incoerenza sostanziale con l'attuale Ptra, il vincolo esistente di cui alla DGR 7311/2008 che identifica l'area come 'porzione storico-paesistica del territorio lombardo da tutelare e valorizzare, nelle sue interrelazioni tra paesaggio rurale, paesaggio urbano ed elementi naturali del territorio'".

Da qui la proposta: non sarebbe meglio scegliere un'altra location? E così Regione ha invitata le parte a valutare una nuova collocazione scegliendo una delle aree di interesse sovracomunale individuate dal Ptra o avviando un’indagine territoriale, estesa anche ai Comuni inclusi nel piano della Franciacorta, verificando così la disponibilità di ulteriori aree degradate o dismesse dove realizzare il progetto.

... o rivalutate il progetto"

Se la possibilità di far "migrare" il progetto altrove non fosse possobile, sottolinea la Regione, il progetto dovrà essere rivalutato sia per quanto riguarda l'ampiezza ("è necessario valutare un intervento di minore portata dimensionale, accompagnato da uno specifico studio paesaggistico rispetto all’inserimento del progetto nel contesto") sia chiedendo il nulla osta della Sovrintendenza "considerato il vincolo paesaggistico presente".

Fra i punti sine qua non anche un'adeguata compensazione "per la perdita di territorio agricolo e significative opere di mitigazione ambientale come indicato dal Ptra mediante la rinaturalizzazione di aree attualmente dismesse o degradate" e, considerati gli impatti di portata sovracomunale, "l'applicazione, tra i Comuni interessati da tali impatti, della perequazione territoriale". Infine la Vas e la Via.

"Gli impatti, sotto il profilo del traffico veicolare indotto e dell'inquinamento dell'aria e da rumori in un'area già fortemente urbanizzata e congestionata, dovranno essere valutati nell'ambito della procedura di Vas e della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa alle opere previste - recita la nota, per poi concludere - Infine, si segnala anche la necessità di valutare specifici approfondimenti, che sicuramente saranno già stati condotti, rispetto all'effettiva domanda di mercato, per verificare l'eventuale sovradimensionamento di una struttura di rilevante scala in termini di capienza, considerato che si pone al livello dei principali teatri di livello nazionale ed internazionale".

Il commento del Comitato NoPf2

"Anche Regione Lombardia non crede al Franciacorta Concert Hall", hanno esordito dal Comitato NoPf2, da sempre contrari alla realizzazione dell'opera.