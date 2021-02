E’ successo questa notte al distributore di Castegnato. I malviventi sono scappati con poco più di 1.000 euro.

Con una ruspa rubata sfondano il distributore e portano via i soldi

Un po’ come in un film, ma è successo davvero e non sono passati inosservati. Soprattutto per il frastuono. Questa notte alcuni malviventi hanno portato via i soldi dal distributore di benzina Ip di Castegnato. E’ successo in via Francesco Franchi, intorno alle 3 e mezzo. Come? Con un mezzo rubato alle cave, nei pressi di Castegnato e Ospitaletto, che poi hanno abbandonato poco distante per scappare con un’auto.

Il bottino

Magro il bottino, circa 1.000 euro. Il problema, però, è che i danni ammontano sicuramente a molto di più. Ad aver colpito sono minimo tre persone.

Le indagini

Sui fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari. Sono in analisi anche le telecamere della zona circostante.