Con una pena da scontare fugge in Francia, rientrato a Manerbio viene scoperto dai carabinieri.

Fugge in Francia con una pena da scontare

Il soggetto in questione, un giovane classe 1993 di origine marocchina con alle spalle da scontare una pena per reati commessi nel 2017 in due zone diverse della provincia di Brescia, aveva deciso di trasferirsi a Marsiglia per lavoro.

Appena rientrato è stato arrestato

I carabinieri della stazione di Manerbio non hanno però perso di vista l’abitazione dei genitori del ragazzo. Ieri (martedì 4 novembre 2025) lo hanno scoperto sul territorio: era rientrato a casa per fare visita ai parenti. Una volta individuato è stato arrestato e trasferito in carcere.