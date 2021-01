Con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite causa un incidente: denunciato

E’ successo ieri pomeriggio, lunedì, in via Castrezzato. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del Montorfano per gli accertamenti del caso e i rilievi. Fortunatamente il conducente della Jeep che è stata tamponata dal 50enne non ha subito lesioni.

Con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite causa un incidente

E’ stato denunciato per guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente dopo che, al volante della sua Bmw, ha tamponato una Jeep che lo precedeva. L’incidente è avvenuto ieri verso le 17 in via Castrezzato, in territorio coccagliese, e immediatamente sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale del Montorfano, coordinati dal comandante Luca Leone.

Gli agenti hanno sottoposto il conducente della Bmw che ha causato l’incidente all’alcool test ed è risultato che l’uomo, di Corte Franca, era al volante con un tasso alcolemico di 2,10 grammi litro. Più di quattro volte oltre il limite consentito. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, l’auto è stata posta sotto sequestro e la patente ritirata per la sospensione. Fortunatamente non ci sono stati feriti e, terminati i rilievi, il veicolo è stato rimosso e portato in depositeria giudiziaria.