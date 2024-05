Con permesso di soggiorno ma senza regolare contratto di lavoro: scattano le sanzioni.

Senza regolare contratto di lavoro

Succede a Prevalle dove sono stati identificati dieci addetti extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno ma senza un regolare contratto di lavoro. L'operazione di contrasto al lavoro nero è stata messa in atto dalla Guardia di Finanza di Salò congiuntamente alla Polizia Locale di Prevalle, ai Vigili del Fuoco di Brescia. Quattro di questi dieci risultano addirittura impiegati in nero. Inoltre, nello stesso capannone, i soggetti in questione dormivano.

Con permesso di soggiorno

Oltre a ciò sono state disposte le verifiche sugli impianti, soprattutto in riferimento alle attrezzature antincendio. Dopo la scoperta la Polizia Locale sta effettuando delle verifiche sulla probabile violazione delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali oltre che sulla regolarità dell'ospitalità delle persone che li vi abitano.