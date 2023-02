Con la scusa di installare rilevatori per le fughe del gas spillava soldi agli anziani

Con la scusa di installare rilevatori per le fughe di gas spillava soldi agli anziani, arrestato

La truffa

Nel pomeriggio di ieri (giovedì 9 febbraio 2023), i carabinieri della Stazione di Artogne hanno rintracciato un 38enne che, a seguito di controllo, è risultato destinatario di un provvedimento di arresto emesso dal Gip del Tribunale di Verona per il reato di truffa continuata. Ai militari ha riferito di trovarsi in valle per motivi di lavoro. All’uomo, residente a Montichiari, sono state contestate in via provvisoria delle truffe in danno di anziani, quasi tutti ultra ottantenni, consumate tra la fine del 2021 e il 2022 nella provincia di Verona.

Con la scusa di installare rilevatori per le fughe di gas

L’interessato si presentava a casa delle vittime quale incaricato di una ditta specializzata nell’installazione di rilevatori per le fughe di gas. Alle stesse veniva proposto l’acquisito di un apparecchio per poche decine di euro. Gli anziani consegnavano al 38enne le loro tessere bancomat per perfezionare l’operazione. In realtà le somme che venivano digitate, senza che gli acquirenti se ne accorgessero, erano notevolmente superiori a quanto pattuito ed ammontavano a diverse centinaia di euro. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Massima attenzione

Durante gli incontri con gli anziani, tenuti nelle scorse settimane e che continuano ad essere periodicamente svolti, i Carabinieri hanno richiamato l’attenzione su alcuni “modus operandi” più diffusi tra i truffatori: tra questi il finto tecnico del gas che si presenta nelle abitazioni delle vittime per rilevare eventuali fughe di gas, oltre all’incidente stradale che vede coinvolto un familiare. L’invito è quello di contattare il 112 e le Stazioni Carabinieri di riferimento sul territorio.