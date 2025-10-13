Con la droga in tasca e sotto l’effetto di alcol dalla Locale con fare provocatorio:scatta la denuncia.

Provoca gli agenti con la droga in tasca

A seguito di un controllo da parte degli Agenti della Polizia Locale qualche ora prima nel quale il soggetto era stato notato disturbare alcuni ragazzi che camminavano per strada, l’uomo ha iniziato a contestare l’operato degli agenti. Questi ultimi, in particolare, lo avevano invitato a tornare in casa lasciando in pace i minori lì presenti. Non c’è stato nulla da fare: l’uomo in evidente stato di alterazione da alcol si è presentato al Comando con tono di sfida nei confronti degli agenti.

Nei suoi confronti è scattata la perquisizione dopo aver notato come dal suo borsello uscisse un odore riconducibile a sostanza stupefacente. Quest’ultima è stata sequestrata ed il soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Brescia. É stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per essersi rifiutato di dare le proprie generalità.

Patente ritirata

Un caso simile è avvenuto anche qualche ora prima: una donna in evidente stato di alterazione da alcol, si è presentata al Comando per consegnare i documenti. Gli agenti l’hanno poi invitata a tornare a casa a piedi, lei non li ha voluti ascoltare ed è quindi salita a bordo della propria auto verso il centro della città di Rezzato. Qui è stata fermata e sottoposta ad analisi che hanno confermato l’assunzione di alcol con un tasso pari a 1,26 g/l. La donna è stata quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza e la sua patente ritirata.