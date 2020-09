Con Daniele Curti se ne va un’altra colonna portante di Bagnolo Mella.

Addio a Daniele Curti

Per lui la Madonna della Stella era la sua seconda casa e con lui se ne va una delle colonne portanti del paese: Bagnolo Mella piange Daniele Curti, scomparso a 83 anni, sacrista del Santuario e collaboratore della parrocchia. In paese era molto conosciuto e tutti lo ricordano per la sua grande disponibilità e dedizione. “Dopo la sua famiglia, il Santuario era la sua seconda casa – così lo ha ricordato il parroco don Faustino Pari – La nostra cara Madonna della Stella lo ha conquistato e lui si è legato a Lei come figlio devoto e riconoscente. A lui vada la nostra riconoscenza per la sua preziosa collaborazione, oltre alla preghiera della comunità cristiana di Bagnolo che si unisce a quella di Maria, Madonna della Stella, che sicuramente intercederà perché possa essere accolto nella gloria del Paradiso”. I funerali avranno luogo domani, giovedì, alle 10.30 nella Basilica della Visitazione.