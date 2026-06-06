Comunità in lutto per Simona Mombelli

Un fulmine a ciel sereno ha colpito la comunità di Verolavecchia.

Simona Mombelli

Simona Mombelli, a soli 44 anni, è mancata a causa di un malore improvviso che l’ha colpita nella notte tra lunedì e martedì. Solare, estroversa, di buon cuore, sempre pronta a tendere una mano a chi ne aveva bisogno ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua comunità, che si è stretta immediatamente attorno alla sua famiglia, il marito Stefano, la figlia Sophia, la mamma Caterina, il papà Giambattista,il fratello Marco con Sara, i nipoti e tutti parenti. Simona Mombelli lavorava come operaia nel settore calzaturiero, ma da qualche tempo aveva deciso di prendersi una pausa, motivata da qualche piccolo problema di salute. Era una persona semplice, conosciuta e amata dalla comunità proprio grazie al suo buon carattere che la faceva entrare in sintonia con tutti coloro con cui aveva a che fare. Il malore che l’ha portata via è stato improvviso, avvenuto nel cuore della notte, dopo una tranquilla cena con alcuni amici, che non lasciava presagire nulla di così terribile.

La comunità di Verolavecchia ha subito fatto sentire grande commozione e vicinanza ai famigliari. Nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, si è svolta una veglia di preghiera, che precede il momento dell’ultimo saluto. Tutta la comunità si stringe al dolore della famiglia per una perdita così dolorosa e improvvisa