Comunità in lutto per la scomparsa di Ennio Franceschetti

È morto la scorsa notte a causa di un malore improvviso mentre era in vacanza in Francia l’imprenditore Ennio Franceschetti, co fondatore insieme al fratello Giacomo e presidente onorario della Gefran di Provaglio d'Iseo

Azienda leader nella progettazione e produzione di sensori, sistemi e componenti per l’automazione industriale. Aveva 80 anni.

Credeva molto nei giovani

Si recava ancora in azienda e credeva molto nei giovani. A metà dicembre era stato rapinato all’interno della sua villa a Iseo. A luglio 2019 aveva perso la moglie, Caterina Archetti a seguito di un drammatico incidente avvenuto in Vallecamonica nel quale lui stesso era rimasto gravemente ferito

Comunità in lutto per Ennio Franceschetti

Nato a Provaglio nel 1942 Ennio Franceschetti, figlio di un commerciante di sacchi di iuta e raffia, è il nono di dieci fratelli. Il suo percorso lavorativo inizia come semplice elettricista dopo aver conseguito il diploma di perito industriale. In seguito inizia a lavorare in un'azienda attiva nel settore della plastica, occupandosi della realizzazione di quadri elettrici, esperienza che lo porta a costituire una società. Nasce allora l'azienda Termoelettromeccanica, che si occupa della produzione di quadri elettrici destinati agli impianti industriali.

Negli anni seguenti, Ennio Franceschetti, esperto elettricista, prende spunto, copiando dai tedeschi e dai giapponesi, abili nel ramo dei componenti per l'automazione, per la costruzione di apparecchio elettronico: un rilevatore di temperature. Inizia in tal modo la produzione a livello nazionale dei primi sistemi di termoregolazione e dei loro componenti, fino ad allora comperati da fornitori esteri. La Gefran Spa, ovvero Gruppo Elettronico Franceschetti fondata negli anni Sessanta, riscuote i suoi primi successi

Nel 1998 la società fa il suo debutto a Piazza Affari e dal 2001 viene quotata nel segmento STAR, con il simbolo GE; negli anni seguenti l'azienda inizia ad espandersi a livello internazionale, attraverso le acquisizioni di varie società, tra cui la francese Coreci (1999) e la statunitense ISI (1999); nel 2004 viene inaugurato lo stabilimento sito in Shanghai, permettendole di diventare una realtà a livello globale. Oggi Gefran, che ha la sua sede a Provaglio e conta quasi 900 dipendenti, è presente a livello internazionale con sei stabilimenti e vari uffici in Germania, Svizzera, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Cina, Singapore, Brasile ed India.