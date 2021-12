Chiari

I funerali saranno celebrati nel Duomo di Chiari alle 14.30 di domani, venerdì.

Aveva 74 anni. Si è spento ieri, mercoledì. I funerali saranno celebrati nel Duomo di Chiari alle 14.30 di domani, venerdì.

Comunità in lutto per la scomparsa del maestro Bruno Mazzotti

Chiari in lutto per la scomparsa del maestro Brno Lorenzo Mazzotti. Uomo riservato, educato e di poche parole, dalle molteplici attività e dal cuore grande grande. All'insegnamento ha dedicato grand parte della sua vita, ma non c'è stato "solo" quello. E' stato consigliere nelle Acli, membro attivo delle associazioni e politico. Prima di tutto, però, ha sempre messo la sua famiglia.

I funerali

I funerali avranno luogo oggi, venerdì alle 14,30 nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita. Bruno Mazzotti riposa nella Casa del Commiato di Michele Mobelli, in via Rudiano, dove si può passaere per un saluto.

L'articolo completo, con i ricordi e la storia, sarà sul numero di ChiariWeek in edicola da domani, venerdì 17 dicembre.