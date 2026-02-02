Comunità in lacrime per Giulio Olini, conosciuto per le “sue navi”

E’ scomparso ieri, domenica 1 febbraio 2026, Giulio Olini, 81 anni, grande appassionato di modellismo navale: aveva un “cantiere” nel suo garage a Quinzano d’Oglio.

Impiegato per una vita al calzaturificio Ciocca, ben 45 anni di lavoro, aveva iniziato nel 1959, dopo la pensione si era dedicato quasi per caso al modellismo navale.

“Ho iniziato per caso – aveva raccontato in una precedente intervista rilasciata a Manerbio Week – Ho trovato in edicola delle pubblicazioni che contenevano i materiali e le istruzioni per costruire l’Amerigo Vespucci, ho provato e mi sono appassionato”.