Comunità in lacrime per Giulio Olini, conosciuto per le “sue navi”

E’ scomparso ieri, domenica 1 febbraio 2026, Giulio Olini, 81 anni, grande appassionato di modellismo navale: aveva un “cantiere” nel suo garage a Quinzano d’Oglio.
Giulio Olini
Impiegato per una vita al calzaturificio Ciocca, ben 45 anni di lavoro, aveva iniziato nel 1959, dopo la pensione si era dedicato quasi per caso al modellismo navale.
“Ho iniziato per caso – aveva raccontato in una precedente intervista rilasciata a Manerbio Week – Ho trovato in edicola delle pubblicazioni che contenevano i materiali e le istruzioni per costruire l’Amerigo Vespucci, ho provato e mi sono appassionato”.
Da quel giorno non si era più fermato: Regina dei Mari, Yamato, San Felipe, Amerigo Vespucci, Bismark, U boot 96, Uss Costitution. Le grandi navi che hanno fatto la storia si trovavano tutte gelosamente conservate dentro teche di vetro e legno con uno scritto che ne racconta brevemente la storia, ovviamente tutto fatto a mano dallo stesso Olini.
Le esequie
Si svolgerà martedì 3 febbraio nella parrocchiale del paese alle 14,30 il rito funebre con partenza dalla Casa funeraria Ranzetti in via Pieve 12 a Quinzano d’Oglio.