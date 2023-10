Comunità commossa per don Giovanni Piovani

Don Giovanni Piovani, 79 anni, è tornato alla casa del Padre tra la commozione di una intera comunità che gli era molto affezionata.

Questa mattina si sono svolte le esequie nella chiesa parrocchiale di Milzano, comune natale del parroco, alla presenza di una moltitudine di fedeli che hanno voluto testimoniare l'attaccamento al parroco che per ben 13 anni ha servito a Milzano. In tanti lo hanno ricordato commossi, hanno ricordato le sue doti, la sua bontà, la sua capacità di trasmettere l'amore di Dio. Molti celebranti sull'altare il vescovo Pierantonio Tremolada, il vescovo emerito Ottorino Assolari, monsignor Mauro Orsatti, amico intimo e compagno di scuola di don Piovani, don Lorenzo Boldrini, ex parroco del paese e don Giancarlo Zavaglio, attuale parroco. Non è mancata la presenza del sindaco Sandra Filippini in rappresentanza delle autorità cittadine e il Comandante Gianluca Paliotta. Una funzione molto seguita e sentita dove sono emerse le caratteristiche salienti del parroco che tanto si è speso in particolar modo verso la devozione alla Vergine Maria e verso il mondo dei giovani.