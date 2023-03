C'è chi ha appena superato lo scoglio della scuola media e chi, con la corona d'alloro in testa, si appresta ora a trovare il suo posto nel mondo del lavoro. Ma tutti, non importa l'età, si sono distinti per il loro impegno nello studio guadagnandosi il premio al merito promosso dall'Amministrazione comunale di Castrezzato con il supporto economico delle associazioni del territorio che oggi hanno consegnato attestato e assegno a 13 giovani cittadini.

Comune e associazioni insieme per premiare gli studenti meritevoli

"Questo non è solo un gesto formale per riconosciere l'impegno nello studio di voi ragazzi, ma vuole essere anche un momento di celebrazione pubblica del vostro merito nei confronti della comunità: l'auspicio dell'Amministrazione è che riusciate a trovare la strada per realizzare i vostri sogni e progetti professionali", ha esordito l'assessore Lara Cola davanti a una sala consigliare gremita di giovani e delle loro famiglie. Accanto a lei anche il sindaco Giovanni Aldi e le rappresentanze delle associazioni che hanno voluto compartecipare per rendere possibile questo premio "che lavoreremo per far diventare un punto stabile nel Bilancio dell'Ente".

A premiare i ragazzi e le ragazze, infatti, erano presenti anche il presidente avisino Roberto Rossini con i suoi volontari, e la presidente di Cultura e Dialetto Silvana Brianza. "Il merito è un diritto alla lode, alla stima, anche al riconoscimento anche materiale - ha aggiunto Brianza - Vi facciamo i complimenti e via auguriamo di proseguire sulla strada del merito, anche se comporta impegno, costanza e motivazione".

I premiati

Sono 13 i giovani castrezzatesi che hanno ricevuto il riconoscimento. Per la scuola media Inelda Muca e Alessandro Basso; per la scuola superiore Jessica Zani, Liridon Paqarizi, Ilaria Lucchini, Stefano Pontoglio, Gianluca Spoldi e Federico Gorlani; per l'università Angelo Pontoglio, Benedetta Lomanuto, Paola Zammarchi, Sara Safari, Alice Rebecchi e Giulia Cucchi.

"Vi auguro che questa soddisfazione continui ad accompagnarvi nel corso dei vostri studi e oltre - ha concluso il sindaco Aldi - Complimento, sono orgoglioso di voi: premiare dei ragazzi giovani per il loro impegno fa bene al cuore".