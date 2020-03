Completati i cantieri per la regimentazione idrica a Pavone

Completati i lavori per la messa in sicurezza del reticolo idrico minore: Pavone non teme più esondazioni ed allagamenti.

Bolgolella e Serioletta

Lo scorso autunno il Comune aveva vinto due bandi della Regione Lombardia per la realizzazione di opere di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico. Gli interventi preventivati erano due: la sistemazione del reticolo idrico minore nei pressi del depuratore, che spesso ha sofferto per allagamenti e la messa in sicurezza della seriola Bagolella nella zona degli impianti sportivi. Il primo intervento, finanziato con una somma ci 40mila euro, è già stato completato nel mese di febbraio ed ha visto la messa in sicurezza della seriola detta Serioletta, che scorre a sud del paese in area extraurbana, responsabile di esondazioni che interessavano sia la strada che, ben più grave, il depuratore comunale. In questi giorni invece sono stati completati i lavori lungo gli argini della seriola Bogolella, finanziati per 41.400 euro. La sponda, soggetta a frane a causa delle esondazioni, ha avuto bisogno di essere rinforzata attraverso la posa di una imponente massicciata. Completa l’opera un parapetto della lunghezza di circa 40 metri. Questo intervento è stato fondamentale perché sancisce la definitiva messa in sicurezza dell’area dove sono presenti tutti gli impianti sportivi che sono molto frequentati. “Il nostro Comune lavora intensamente sulla progettazione – ha spiegato il sindaco Mariateresa Vivaldini – Ringrazio l’intero ufficio Tecnico per il loro prezioso lavoro: grazie alla realizzazione preventiva dei progetti di messa in sicurezza siamo riusciti ad aggiudicarci i bandi di Regione Lombardia per avere i finanziamenti che ci servivano». Ai tempi del Coronavirus i cantieri non si fermano: con le dovute precauzioni è necessario continuare a prendersi cura della sicurezza del paese.

