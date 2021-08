Una biblioteca comunale sempre più bella e funzionale, pronta per tutte le sfide del futuro. È in quest'ottica che nei mesi precedenti sono stati eseguiti interventi rilevanti alla Fausto Sabeo di Chiari, tanto sui suoi spazi, quanto sui suoi impianti.

Completate le opere alla biblioteca comunale Fausto Sabeo

Infatti, il bellissimo quadriportico (spesso sede di eventi e appuntamenti di prestigio), è stato oggetto di opere di qualificazione che ne hanno aumentato la sicurezza e ottimizzato le prestazioni. Sono state rifatte le impermeabilizzazioni, sostituendo le grondaie; è stato completamente rifatto il manto erboso del giardino interno con l’aggiunta di un nuovo impianto di irrigazione; sono stati sostituiti i corpi illuminanti. Non solo. All’interno della biblioteca è stato sostituito il gruppo frigo con una nuova pompa per caldo/freddo (un investimento del valore di 26mila euro) e sono stati rifatti gli impianti elettrici per fornire delle prese ai tavoli esterni utilizzati dagli studenti della biblioteca.

L'intervento dell'assessore

"Sono tanti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'Amministrazione Comunale ha voluto mettere in campo per garantire una ripartenza, a regime e speriamo duratura, dei servizi legati alla biblioteca cittadina. La nostra Biblioteca è tra le realtà che anche nei mesi più duri del lockdown ha saputo essere al fianco della cittadinanza e ora si prepara al meglio per il futuro", ha commentato Emanuele Arrighetti, assessore alla Sovrintendenza della Biblioteca e al Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.