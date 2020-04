Compagnia dei carabinieri di Chiari in prima linea per distribuire ossigeno

Non soltanto il lavoro “ordinario” che in questi giorni è molto di più, ma anche l’attenzione a 360 gradi per le persone. La Compagnia dei carabinieri di Chiari è impegnata in questi giorni anche nella distribuzione dell’ossigeno.

Carabinieri distribuiscono ossigeno

I Carabinieri della Compagnia di Chiari continuano la collaborazione già da tempo avviata con le farmacie del territorio, provvedendo al ritiro e alla successiva consegna di bombole di ossigeno. L’attività sta consentendo di sopperire alle difficoltà logistiche dovute all’emergenza sanitaria in corso, rendendo immediatamente disponibili i fondamentali dispositivi sanitari.

I militari infatti, non soltanto stanno lavorando duramente per far rispettare i dpcm, ma sono anche sempre pronti ad aiutare a 360 gradi la cittadinanza.

