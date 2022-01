Commette atti vandalici ai danni del comune e dei dipendenti, ad incastrarlo la vernice spray

Bassa

L'uomo è stato denunciato a piede libero.

Denunciato a piede libero bresciano classe '75 in relazione agli atti vandalici avvenuti tra ottobre e novembre 2021 ad Alfianello.

Cosa ha commesso?

A conclusione di attività di indagine i Carabinieri della Stazione di Pontevico, coadiuvati da personale della Compagnia di Verolanuova hanno individuato il soggetto presunto responsabile degli atti di vandalismo avvenuti nell’ottobre e novembre del 2021 ad Alfianello, deferendolo all’Autorità Giudiziaria per i reati di violazione di domicilio, furto aggravato, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento cose altrui, in relazione ai seguenti episodi: in due occasioni avrebbe deturpato con della vernice spray rendendoli inservibili gli speed-check del Comune di Alfianello istallati da pochi giorni; avrebbe violato il domicilio ed imbrattato i muri perimetrali dell’abitazione di un dipendente comunale; avrebbe forato i pneumatici all’autovettura in uso a dipendente comunale.

Rinvenute le bombolette di vernice spray

La perquisizione stamane (venerdì 14 gennaio) ha fornito buoni riscontri permettendo di rinvenire diverse bombolette di vernice spray compatibile con quelle utilizzate nei deturpamenti e capi di abbigliamento analoghi a quelli indossati dall’autore dei gesti.