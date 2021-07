Commerciante con armi e cocaina arrestato dai Carabinieri: nei guai è finito un cittadini di Orzinuovi, ora in carcere.

Commerciante con armi e cocaina arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Orzinuovi della stazione di Orzinuovi hanno arrestato un orceano classe 1970, incensurato e commerciante di professione, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. E non solo: il cinquantenne, oltre alla droga, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica clandestina.

I militari, dopo aver perquisito da cima a fondo l'abitazione dell'orceano, hanno sequestrato l'arma, una pistola semiautomatica calibro 22 priva di matricola, 67 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo l' arresto l'uomo è stato condotto in carcere.