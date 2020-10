Commemorazione in ricordo di Michael a Capriolo.

Commemorazione ieri sera a Capriolo in ricordo del giovane Michael Gerbino, stroncato da un infarto a soli 17 anni. Dopo la messa tutti i presenti si sono ritrovati in piazza liberando in cielo delle lanterne. Alcuni compagni di scuola hanno voluto dedicargli l’Alleluja cantata e suonata da loro. Presenti, oltre ai genitori del ragazzo, amici, parenti, compagni di scuola e il preside. E’ stata una serata molto commovente che ha unito tutto il paese.