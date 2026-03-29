Comezzano Cizzago, si ferisce con un flessibile: 35enne in ospedale

Si è tagliato con un flessibile mentre lavorava in casa. Un uomo di 35 anni questo pomeriggio, domenica 29 marzo, è stato soccorso a Comezzano Cizzago. È stato trasportato in eliambulanza in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Si ferisce con un flessibile, 35enne in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, un kosovaro classe 1990, stava utilizzando un flessibile per tagliare alcune assi di legno nell’abitazione in via Rudiana quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’attrezzo. La lama lo ha colpito all’avambraccio sinistro, causandogli una profonda ferita.

L’allarme è scattato immediatamente tramite la Centrale Operativa del 118. Sul posto è stato inviato d’urgenza l’elisoccorso, che ha messo in sicurezza il 35enne e lo ha trasportato in ospedale in codice giallo. Sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Radiomobile di Chiari, per gli accertamenti.