Colto da un malore sul lavoro, grave un ragazzo di 21 anni. E successo questa mattina negli impianti della Ab di Orzinuovi

Colto da un malore sul lavoro

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 11, negli impianti della Ab in via Artigianato. Stando alle prime informazioni sembra che un giovane di 21 anni, un lavoratore esterno all’azienda, abbia accusato delle serie difficoltà respiratorie mentre si trovava all’interno degli uffici. La situazione è parsa fin da subito grave: sul posto si è precipitata un’ambulanza della Croce Verde di Orzivecchi e gli operatori una volta arrivati hanno subito cominciato le manovre di rianimazione del ragazzo, che ha inizialmente perso i sensi. Nei campi adiacenti all’Ab è atterrata anche l’eliambulanza, che ha caricato il coinvolto e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.