Colto da un malore mentre torna a casa, muore un 70enne

Aggiornamento delle 21.44

Si chiama Angelo Giovanni Cosio il 70enne stroncato da un malore nel tardo pomeriggio. Manerbiese, ex muratore e operaio, il pensionato lascia una moglie e un’intera comunità sconvolta per la sua improvvisa scomparsa.

Aggiornamento

Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta: nonostante il lungo tentativo di rianimazione dei paramedici, il 70enne è spirato sul posto.

Colto da un malore mentre torna a casa

Stando alle prime informazioni sembra che l’uomo, un 70enne, fosse appena uscito da un bar e stesse tornando a casa, insieme alla moglie. Si trovava in via San Rocco quando, probabilmente colto da un malore, è caduto al suolo. I soccorsi si sono precipitati sul posto in codice rosso, attualmente i paramedici stanno cercando di rianimare l’uomo e la missione risulta ancora in corso.

Sul posto è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri.