Colto da un malore mentre taglia le piante, muore un anziano

Colto da un malore fatale mentre lavorava, nulla da fare per un anziano residente in via Meucci, sul lato bergamasco, al confine tra Castelli Calepio e Palazzolo sull’Oglio.

Malore fatale

E’ successo verso le 14, in via Meucci. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, giunti sul posto per indagare sull’accaduto, l’anziano stava tagliando l’erba e le piante quando è stato colto da un malore improvviso ed è caduto. A lanciare l’allarme sono stati i passanti e i vicini di casa, che hanno visto l’uomo a terra. Sul posto, tempestivamente, si sono precipitati i soccorritori delle Croce Rossa di Palazzolo, che hanno provato senza successo a rianimare la vittima. Dopo diversi minuti, purtroppo, è stato constatato il decesso.

TORNA ALLA HOME PAGE