Colto da un malore mentre guida il trattore, muore un 69enne

Aggiornamento delle 9.50

La vittima si chiama Luigi Somenza, molto conosciuto in paese per la sua opera di volontariato. Non aveva moglie nè figli, ma aveva trovato la sua famiglia negli amici dell'associazione Pensionati, tra le cui fila per anni è stato attivo consegnando i pasti agli anziani e prodigandosi in tutti i modi per la comunità.

Malore fatale mentre guida il trattore

La tragedia si è consumata ieri sera poco prima delle 23. Stando alle ricostruzioni dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, intervenuti dopo l'accaduto, l'uomo si trovava alla guida del suo trattore in via Aldo Moro, quando all'improvviso è stato colto da un malore. Due ambulanze e un'automedica sono subito giunte sul posto, ma per il 69enne non c'è stato nulla da fare.