Colto da malore nel giardino di casa, muore 70enne.

Hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per un 70enne di Orzinuovi. L’uomo si trovava nel giardino di casa sua quando all’improvviso, intorno alle 15.30, è stato colto da malore. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori che hanno provato a rianimare, invano, il 70enne.