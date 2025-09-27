Coltivava marijuana sul balcone: arrestato pregiudicato 66enne.

Piante sospette sul balcone

Durante un servizio coordinato sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Travagliato hanno tratto in arresto un uomo di 66 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. L’operazione è scattata nei giorni scorsi, quando i militari, impegnati in un posto di controllo, hanno notato sul balcone dell’abitazione dell’uomo alcune piante sospette.

Insospettiti dalla presenza delle piante, i Carabinieri hanno approfondito l’accertamento, organizzando una perquisizione locale e domiciliare, supportati da altri equipaggi impegnati nel servizio coordinato e dal personale della Sezione Operativa.

Coltivava marijuana sul balcone

Sul balcone dell’abitazione sono state rinvenute cinque piante di marijuana, già in fase di infiorescenza, con altezze variabili tra 1,30 e 2,20 metri. Le piante erano curate con un sofisticato sistema di irrigazione collegato a fertilizzanti, indice di una coltivazione organizzata e non improvvisata.

All’interno dell’abitazione, i militari hanno trovato altre due piantine madri di circa 60 cm, dieci piantine neonate alte circa 5 cm, oltre a numeroso materiale per la coltivazione e il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato, poi convalidato questa mattina (sabato 27 settembre 2025) in direttissima. E’ stato disposto l’obbligo di presentazione per cinque volte alla settimana.