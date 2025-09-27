Il caso

Coltivava marijuana sul balcone: arrestato pregiudicato 66enne

Disposto l'obbligo di presentazione per cinque volte alla settimana

Coltivava marijuana sul balcone: arrestato pregiudicato 66enne

Travagliato · 27/09/2025 alle 12:52

Coltivava marijuana sul balcone: arrestato pregiudicato 66enne.

Piante sospette sul balcone

Durante un servizio coordinato sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Travagliato hanno tratto in arresto un uomo di 66 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. L’operazione è scattata nei giorni scorsi, quando i militari, impegnati in un posto di controllo, hanno notato sul balcone dell’abitazione dell’uomo alcune piante sospette.

Insospettiti dalla presenza delle piante, i Carabinieri hanno approfondito l’accertamento, organizzando una perquisizione locale e domiciliare, supportati da altri equipaggi impegnati nel servizio coordinato e dal personale della Sezione Operativa.

Coltivava marijuana sul balcone

Sul balcone dell’abitazione sono state rinvenute cinque piante di marijuana, già in fase di infiorescenza, con altezze variabili tra 1,30 e 2,20 metri. Le piante erano curate con un sofisticato sistema di irrigazione collegato a fertilizzanti, indice di una coltivazione organizzata e non improvvisata.

All’interno dell’abitazione, i militari hanno trovato altre due piantine madri di circa 60 cm, dieci piantine neonate alte circa 5 cm, oltre a numeroso materiale per la coltivazione e il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato, poi convalidato questa mattina (sabato 27 settembre 2025)  in direttissima. E’ stato disposto l’obbligo di presentazione per cinque volte alla settimana.

Tu cosa ne pensi?