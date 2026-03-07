Coltiva marijuana in garage: arrestato 40enne a Isorella.

Operazione

Nella serata giovedì 5 marzo, i Carabinieri della Stazione di Isorella hanno concluso un’operazione di contrasto alla produzione e alla detenzione di sostanze stupefacenti, che ha portato al deferimento in stato di libertà di un cittadino italiano, classe 86, residente nel comune della bassa bresciana.

Segnalazione

L’attività investigativa è scaturita da una segnalazione giunta ai militari da parte della compagna dell’indagato, riguardo alcune attività sospette commesse da quest’ultimo. A seguito di tale input, il personale operante ha effettuato una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione dell’uomo che ha permesso di scoprire, all’interno del garage, una vera e propria centrale di coltivazione indoor.

Sequestro

Nello specifico sono stati sequestrati 6 box per coltivazione (grow boxes) di varie dimensioni, completamente attrezzati con sistemi funzionanti di deumidificazione, illuminazione e riscaldamento; 20 piante di cannabis, con altezze comprese tra i 120 e i 150 cm, già cariche di infiorescenze; 80 grammi di infiorescenze già essiccate e pronte per il consumo o lo smercio. Un bilancino di precisione e una macchina per il sottovuoto con relativi sacchetti, materiale solitamente utilizzato per il confezionamento; Numerosi flaconi di fertilizzanti specifici per massimizzare la resa delle piante.

Arresto

L’uomo, un soggetto senza impiego e precedentementeincensurato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il materiale e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati per le successive analisi tecniche e la distruzione.

In ogni caso la responsabilità penale dell’indagato verrà accertata solo all’esito del giudizio, con sentenza penale irrevocabile.