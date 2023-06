Stavano svaligiando una casa di Coccaglio, in via Cattarello, quando sono stati sorpresi prima dai proprietari dell’abitazione e poi dai carabinieri, che li hanno arrestati per tentato furto.

Colti con le mani negli armadi dai proprietari della casa che stavano svaligiando: arrestati

A finire nei guai due clarensi di 23 e 27 anni (uno di loro già noto alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona) che avevano pensato di passare al setaccio una casa vacanza di Coccaglio e di portarsi via tutto quello che potevano. Il loro piano, però, è andato in fumo grazie al tempestivo intervento dei proprietari e dei carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari.

Non appena i due ladri hanno varcato la soglia dell’abitazione, forzando la porta di ingresso, ai proprietari di casa è arrivata la notifica dell’allarme. Immediatamente hanno allertato il 112 e si sono precipitati in auto a Coccaglio, per controllare cosa avessero rubato i ladri e quanti danni avessero fatto. Immaginate la sorpresa nel trovare i due giovani ancora in casa, intenti a setacciare armadi e mobili del soggiorno e della cucina, alla ricerca di oggetti di valore probabilmente da rivendere. A quel punto, dimostrando sangue freddo, padre e figlio di Erbusco hanno intimato ai due di «arrendersi» in attesa dell’arrivo delle Forze dell’ordine.

La coppia di ladri pensava forse di farla franca dopo aver danneggiato la fotocellula dell’allarme antifurto. Ma così non è stato e una volta scoperti dai proprietari di casa non hanno fatto resistenza e non hanno nemmeno provato a scappare.

All’arrivo dei carabinieri è scattato l’arresto in flagranza di reato per tentato furto in concorso. «Armati» di torce e guanti, avevano utilizzato una spranga lunga quasi mezzo metro per forzare la porta e danneggiare il sistema di allarme.