I bancomat tornano nel mirino. Questa notte è stato il turno dello sportello di Timoline, a Corte Franca, che i ladri hanno tentato di fare esplodere ma senza rubare nulla.

Colpo fallito al bancomat di Timoline : ladri in fuga senza bottino

La banda – ancora non è chiaro quante persone – hanno colpito poco prima delle 4 di questa notte, prendendo di mira lo sportello Atm del Credito Bergamasco di via Roma. Il modus operandi è sempre il solito: dopo aver inserito una marmotta di esplosivo all’interno dell’erogatore hanno tentato di farlo saltare. La detonazione, però, non è stata abbastanza potente da scardinare la cassaforte: ha causato numerosi danni, ma i ladri non sono riusciti a scardinare la cassa.

La banda si è dileguata a mani vuote, prima dell’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Chiari. Si indaga sull’episodio