Colpo esplosivo al bancomat della Cassa Padana di Gambara. I malviventi sono entrati in azione di notte, intorno alle 2.30. Hanno piazzato la miscela esplosiva e poi hanno fatto saltare lo sportello-prelievi della banca Cassa Padana in via Garibaldi a Gambara, in pieno centro paese. Un botto che ha sventrato il bancomat e svegliato di soprassalto i residenti, che hanno dato l’allarme. I malviventi, molto probabilmente quattro, sono arrivati a bordo di una Bmw nera ed hanno utilizzato il “solito” congegno, denominato “marmotta” a base di polvere da sparo e pentrite.

Stamattina sul posto sono ancora ben visibili i segni del colpo, con molti frammenti che sono schizzati dappertutto, anche se non ci sono stati danni alle abitazioni e non si registrano feriti. Il bottino sarebbe di circa 20mila euro, con i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto attraverso le telecamere che si trovano in zona.