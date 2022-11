Colpo di scena, via il presidente alla casa di riposo di Bagnolo Mella.

Angelo Chiari non è più il presidente della casa di riposo di Bagnolo Mella.

Una notizia che ha sorpreso, e non poco, e che pian piano inizia a diventare nota anche in paese. Ma cosa è successo? Sembrerebbe il più classico dei fulmini a ciel sereno, anche se gli elementi in nostro possesso sono ancora troppo pochi per capire realmente cosa è accaduto.

A quanto pare, sembrerebbe (il condizionale è più che mai d’obbligo) che a Chiari sia stato tolto l’incarico come membro del Consiglio di amministrazione e in questo modo è decaduta anche la sua carica di presidente. Ma le motivazioni non trovano riscontro ufficiale, perché c’è anche chi sostiene che a fare un passo indietro sia stato lo stesso Chiari. Dunque bisognerà attendere versioni ufficiali: per ora però sull’argomento bocche cucite.

L'unica cosa certa è che, in attesa di un nuovo membro e di un nuovo presidente, a raccogliere l'eredità di Angelo Chiari sarà Giovanni Almici, attuale vice presidente che farà anche le veci del presidente in questo lasso di tempo.

Resta invece da capire cosa sia successo, mentre in paese la gente inizia a mormorare cercando di trovare una spiegazione plausibile a quanto accaduto.

Il nuovo Cda si era insediato nei mesi scorsi, con Angelo Chiari che era stato riconfermato come presidente, ruolo che ha svolto per sei anni.

