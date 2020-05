Colpisce la moglie davanti ai figli: intervengono le Forze dell’ordine. È accaduto nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, a Travagliato.

Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda che ha preso luogo a Travagliato nella serata di ieri e vede protagonista una coppia di coniugi residente in paese.

I due stavano avendo uno scontro verbale nella propria abitazione, quando la situazione ha avuto una rapida escalation e il marito ha colpito fisicamente la donna.

A rendere l’episodio ancora più grave, il fatto che il tutto si sia consumato davanti ai figli.

Intervento e indagini

Sul posto sono intervenute immediatamente le Forze dell’ordine, nonché una pattuglia dei Carabinieri e una della Polizia locale di Travagliato.

Si è resa infatti necessaria l’azione di più squadre per gestire la situazione.

Ad accertarsi delle condizioni della vittima di violenza e dei bambini presenti (di 13, 5 e 4 anni) la Croce Azzurra di Travagliato e la Croce Verde di Ospitaletto.

La donna, insieme ai figli, è stata trasportata in ospedale anche se, fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche gravi.

Sono tuttora in corso le indagini per raccogliere tutti gli elementi utili a delineare un quadro più chiaro della situazione e per capire se si è trattato di un caso isolato o se le percosse e i diverbi andavano avanti già da tempo.