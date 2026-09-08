Colpisce la madre con schiaffi e sputi e poi la minaccia con una mazza da baseball: arrestato.

A Pisogne

Una triste vicenda familiare quella che nella tarda serata di ieri (lunedì 7 settembre 2026) si è verificata a Pisogne: in manette, arrestato in flagranza da parte dei carabinieri della stazione di Pisogne unitamente ai colleghi della stazione di Piancogno e ad un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, un italiano già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Colpisce la madre con schiaffi e sputi

La lite è divampata tra le mura domestiche pare per motivi banali: improvvisamente l’uomo è andato fuori di se finendo per picchiare la madre con spintoni, schiaffi e sputi per poi minacciarla con una mazza da baseball in legno. La donna è sempre riuscita a mantenere la lucidità ed a contattare il 112 Nue: in pochissimo minuti le pattuglie sono giunte sul posto entrando in casa. L’uomo è stato bloccato anche se ha continuato ad inveire contro la madre. Ad intervenire sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale di Esine per le cure del caso. L’uomo si trova in carcere a Brescia.