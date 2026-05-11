Colpisce con un coltello un connazionale, arrestato 37enne destinatario di mandato di arresto internazionale.

Mandato di arresto internazionale

Si tratta di un cittadino kosovaro di 37 anni, operaio edile , da alcuni anni residente nel comune di Borgo San Giacomo: nei suoi confronti i carabinieri della stazione di Borgo San Giacomo hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto internazionale emesso il 12 gennaio 2026 dalla Corte Penale di Peje (Kosovo).

La condanna

Il soggetto in questione era ricercato in campo internazionale essendo destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria kosovara a seguito di una condanna definitiva ad un anno di reclusione, con residuo pena pari a 9 mesi e 14 giorni, per il reato di tentato omicidio previsto dal codice penale kosovaro.

Colpisce con un coltello un connazionale

I fatti, dei quali il 37enne si è reso responsabile, secondo quanto riferito da parte dell’Autorità estera, risalgono all’agosto 2020: nel corso di una lite verbale, poi degenerata in un violento scontro tra più persone, il 37enne avrebbe colpito con un coltello un connazionale provocandogli lesioni che hanno messo a repentaglio la sua incolumità. Nel luglio 2023 era stata emessa la condanna.

Sono state le autorità kosovare a segnalare l’Italia tra i probabili paesi di rifigio del 37enne: le indagini hanno permesso poi di confermare la presenza del ricercato in provincia di Brescia, dove si è poi scoperto, risultava essere regolarmente presente e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nella mattinata di sabato 9 maggio 2026 è stato quindi individuato il domicilio dell’uomo. Dopo aver contattato il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e acquisito conferma della validità della segnalazione inserita in banca dati ai fini della ricerca internazionale, i militari dell’Arma hanno eseguito l’arresto provvisorio ai fini estradizionali verso il Kosovo.

In carcere

Il 37enne si trova al Nerio Fischione a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Brescia, Autorità competente in ordine alla procedura estradizionale. Dell’avvenuto arresto sono stati inoltre informati il Ministero della Giustizia e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.