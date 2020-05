Colpi di fucile nel bosco di Iseo, deceduto un uomo

Aggiornamento delle 15.30

Sembra che l’uomo, di cui ancora non si conosce l’identità, sia residente a Corte Franca (stando ai dati di Areu, avrebbe 70 anni) e che il fatto sia avvenuto nei pressi di un terreno dove l’uomo ha in concessione un terreno da caccia. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri pare che possa essere esclusa la responsabilità di terzi e che quindi si tratti di un suicidio: sul posto sono state trovati il fucile, probabilmente l’arma da cui è partito lo sparo, e la jeep della vittima con la portiera aperta.

Colpi di fucile nel bosco, deceduto un uomo

Prima il rumore degli spari, poi quello delle sirene delle ambulanze hanno rotto la quiete del bosco del Dossello, a Iseo: poco fa, in un’area privata alla fine di una via sterrata, è stato ritrovato il corpo di un uomo. Al momento non si conoscono i dettagli della vicenda, né le generalità della vittima.

Sul caso stanno indagando le Forze dell’Ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Iseo e i militari della Radiomobile, assieme all’ambulanza da Palazzolo e all’automedica.

Seguono aggiornamenti