Colpi di pistola in giardino per festeggiare il compleanno: scatta la denuncia a Mazzano. A lanciare l’allarme alcuni vicini a causa dei rumori molesti dei colpi di pistola esplosi all’interno di un giardino privato in viale Giuseppe Garibaldi a Mazzano.

Denunciato un 49enne

Nelle prime ore di questa mattina (mercoledì 15 aprile 2026) i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brescia hanno denunciato in stato di libertà un 49enne italiano con precedenti: l’uomo è ritenuto responsabile dei reati di esplosioni pericolose e disturbo della quiete pubblica.

Colpi di pistola in giardino

L’uomo è stato trovato all’interno dell’abitazione: ha confessato di aver esploso poco tempo prima dei colpi con una pistola scacciacani che è stata consegnata ai carabinieri. Pare che il tutto fosse legato a festeggiamenti per un compleanno.