Un piccolo pensiero in nome di un bimbo che ci ha lasciato troppo presto, ma soprattutto un gesto di riconoscenza nei confronti di chi lotta contro il Coronavirus.

Colombe e uova a medici e operatori sanitari, ma sempre nel ricordo del piccolo Nicolas

La solidarietà non ha limiti e lo sanno bene i volontari del gruppo «Nel ricordo di Nicolas», associazione nata dopo la scomparsa del piccolo Nicolas Rubagotti è venuto a mancare a soli 6 anni a causa di una malattia rara. Ma mamma Fabiana e papà Agostino, che nel dolore hanno voluto trovare la forza, circondati da tanti amici, anche in questa occasione non hanno lasciato soli coloro che si stanno impegnando per combattere la battaglia contro il Covid. Così, in questi giorni, sono state consegnate le uova e le colombe al personale dell’Asst Franciacorta, a medici e operatori sanitari presenti al centro Hub delle vaccinazioni, in via Santissima Trinità, al punto tamponi, in via per Castelcovati e direttamente in ospedale, indirizzati ai reparti Covid. Un gesto che fa bene al palato e al cuore.